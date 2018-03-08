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Kasaplar çarşısının çalışan tek kadını

Edirne'deki Kasaplar ve Sakatatçılar Çarşısının tek kadın çalışanı 'Kasap kız' lakabıyla bilinen Kübra Ayık, işini severek yapıyor.

AA | 08.03.2018 - 14:40..
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Erzurum'dan Edirne'ye göçen ailenin kızı Kübra Ayık (24), okul harçlığını kazanmak amacıyla kardeşinin çalıştığı kasap dükkanına yardım için gelip gittiği sırada, dükkan sahibinin önerisiyle kasaplığa atıldı.

7 YILDIR KASAPLIK YAPIYOR

7 yıldır kasaplık yapan, aynı zamanda Süslü Egzos Motosiklet Kulübü Edirne temsilciliği görevini yürüten Ayık, hem erkek işi olarak bilinen kasaplıktaki mahareti hem de motosiklet tutkusuyla ilgi topluyor.

Kasaplar ve Sakatatçılar Çarşısı'nın tek kadın çalışanı ve meslektaşlarının "Kasap kız" diye seslendiği Kübra Ayık, sabah iş yerini açmak için evinden erken saatte çıkıyor.

Motoruyla iş yerine gelen Kübra, motorcu kıyafetini, kaskını, eldivenlerini ve dizliklerini kenara bırakarak, kasap önlüğünü takıp işine başlıyor.

Kasaplar çarşısının çalışan tek kadını

"KASABIM DEYİNCE ŞAŞIRIYORLAR"

İşini severek yapan Ayık, ailesi ve yakınlarının kasaplık yapmasına şaşırdığını ve yadırgadığını söyledi.

Ailesinin "Neden kasapta çalışıyorsun? Kız gibi iş yap." sözleriyle karşılaştığını anlatan Ayık, "Ailemin yanı sıra, dışarıdan da tepkiler aldık. İlk başlarda öğretmenlerim ve arkadaşlarım da tepki gösteriyordu. Öğretmenlerime 'ben kasabım' dediğimde, 'sen nasıl kasaplık yapıyorsun' diye soruyorlardı. Bunun cüsseyle alakası yok. Yürekten istiyorsan ve becerin varsa yapabiliyorsun. Tabii bugün de 'mesleğin ne' diye sorduklarında 'kasabım' diye cevap verince insanlar şaşırıyorlar ama ufak ufak alıştılar." dedi.

Kasaplar çarşısının çalışan tek kadını

"KADIN ELİ DEĞEN HER YER GÜZELLEŞİR"

Kadınların her işi yapabileceğini anlatan Ayık, "Kadın eli değen her yer güzelleşir. Her yerde olmalılar. Özel harekatta polis kadınlarımız var, taksici ablalarımız var. Birçok dalda çalışan kadın emekçi çalışanlarımız var. Her yerdeyiz biz. Her yerde de olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kasaplar çarşısının çalışan tek kadını

"ÇARŞIYA GÜZELLİK VE NEŞE KATIYOR"

Kasaplığın sadece erkeklere özgü bir iş olmadığını anlatan Kasaplar ve Sakatatçılar Çarşısı esnafından Mustafa Lepki de , "Kadın işi ya da erkek işi diye bir şey yoktur. Kadınlar her işi yapar. Güç anlamında belki fark var ama iş ayrımı hiçbir zaman yapılmamalı." görüşünü dile getirdi.

Esnaf Ahmet Hatipler ise Ayık'ın ve tüm kadınların iş hayatında yer almasını desteklediğini belirterek, "Çarşıya güzellik ve neşe katıyor. Çarşımızda daha önce erkek berberi kadın çalışanımız vardı o da iş yerini kapattı gitti. Kübra hanım çarşının tek kadın çalışanı. Çarşımızda kadın çalışanların artmasını isteriz. Canlılık gelir çarşımıza. Kadın çalışan olunca erkekler çeki düzen veriyor kendine." şeklinde konuştu.

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