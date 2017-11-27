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Kasaplardan ithal ete karşı, yerli et kampanyası

Türkiye Kasaplar Federasyonu, haksız rekabet yol açtığı gerekçesiyle ithal ete karşı kampanya başlattı.

DHA | 27.11.2017 - 09:23..
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Türkiye Kasaplar Federasyonu hazırladığı '1 kilo Sırbistan eti yerine 750 gram yerli et al. Hem kasabına hem çiftçine sahip çık' yazılı afişlerle Sırbistan'dan et ithal edilmesine karşı kampanya başlattı.

Kasaplardan ithal ete karşı, yerli et kampanyası

"HAKSIZ REKABETE YOL AÇIYOR"

Kampanya kapsamında hazırlanan afişler İzmir'de de kasapların camlarına asıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'ya geçtiğimiz günlerde 'Kırmızı et piyasasıyla ilgili değerlendirme' raporu sunan İzmir Kasaplar Odası Başkanı Ceyhan Yücelmiş, Sırbistan'dan et ithal edilmesinin haksız rekabete yol açtığını söyledi.

Yücelmiş, Türkiye Kasaplar Federasyonu tarafından başlatılan kampanyanın başarılı olması için çaba gösterdiklerini belirterek, ucuz et konusunda kasapların ve marketlerin yaşadığı sıkıntının bakanlıkla birlikte yapacakları çalışmayla en kısa zamanda çözüleceğini dile getirdi.

Kasaplardan ithal ete karşı, yerli et kampanyası

Kasaplardan ithal ete karşı, yerli et kampanyası

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