Kaset soruşturmasında eski başkomiser tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve Baykal'a ait olduğu öne sürülen görüntülere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.S, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

İDDİALARI REDDETTİ

Adliyede soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheli, tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. A.S, hakkındaki iddiaları reddederek suçsuz olduğunu öne sürdü.

Şüpheliyi sorgulayan Ankara 8. Sulh Ceza Hakimi Yunus Süer, atılı suçun niteliği ve mevcut delil durumu gereğince A.S'nin "silahlı terör örgütüneüye olmak" iddiasıyla tutuklanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Deniz Baykal'a ait olduğu öne sürülen görüntüler 6 Mayıs 2010'da internette yayınlanmış, ardından Baykal, CHP Genel Başkanlığından istifa etmişti. Eski MHP Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Ekici, Osman Çakır, Ümit Şafak, Deniz Bölükbaşı, Recai Yıldırım, Metin Çobanoğlu, Bülent Didinmez, eski Genel Sekreter Cihan Paçacı ve eski Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Taytak ile eski Milletvekili İhsan Barutçu'ya ait olduğu iddia edilen görüntüler de 21 Mayıs 2011'de medyaya yansımıştı.

İhsan Barutçu dışındaki isimler partideki görevlerinden istifa etmiş, milletvekili adaylığından çekilmişlerdi. Barutçu ise partiden ihraç edilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Baykal ve MHP'lilere ait olduğu öne sürülen görüntülerle ilgili soruşturma dosyalarını, "Özel hayatın gizliliğine yönelik eylemlerin FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin şüpheler" üzerine birleştirmişti.

Toplanan deliller sonucunda şüpheler, geçmişte istihbaratta görev yapan polisler üzerinde yoğunlaşmıştı. Savcılığın talebiyle FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında olduğu 41 kişi hakkında soruşturma çerçevesinde yakalama kararı çıkarılmıştı.