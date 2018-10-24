Kaşıkçı cinayetindeki tartışmalara İran da katıldı

Suudi Kraliyeti'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini ele alış şeklini ABD Başkanı Donald Trump 'gelmiş geçmiş en kötü örtbas' diye nitelerken, Riyad'ın yanısıra Washington'ı da suçlayan açıklama, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den geldi.

"SUUDİ ARABİSTAN'I YÖNETEN KABİLE"

Bakanlar Kurulu'nda "Kimse günümüz dünyasında ve 21. yüzyılda böyle bir organize cinayete, böyle menfur bir cinayeti planlayacak sisteme tanıklık edeceğini düşünemezdi. Amerika'nın desteği, koruması olmadan bir ülkenin böyle bir suçu işlemeye cesaret edebileceğini düşünmüyorum" çıkışını yapan İran Cumhurbaşkanı, Suudi kraliyetini 'ülkeye hükümranlık eden kabile' diye niteledi.

"ABD DESTEKLEMESE YEMEN HALKINI KATLEDEBİLİRLER MİYDİ?"

Bu kabilenin bir güvenlik şemsiyesi olduğunu, cinayetleri kendisini destekleyen süper güce dayanarak işlediğini, bu sayede uluslararası mahkemeler tarafından insanlığa karşı suç işlemekle itham edilmekten kurtulduğunu ifade eden Ruhani, Suudi Arabistan'ın liderliğinde Mart 2015'ten beri Yemen'e yönelik devam eden saldırılara atıfla "Yemen halkı yıllardır bombalar altında inliyor ve dünya buna karşı susuyor. Amerika'nın desteği, koruması olmasaydı Yemen halkı böyle bombalanabilir miydi" sorusunu yöneltti.

"KUTSAL TOPRAKLARIN YÖNETİCİLERİNİN GERÇEK YÜZÜ"

İran Cumhurbaşkanı, Türkiye'den Kaşıkçı cinayetiyle ilgili dikkatli ve tarafsız soruşturma talep etti:

"Kardeş Türkiye devletinden bu konudaki araştırmayı dikkatlice ve tarafızca yapmasını istiyorum. Örneklerine ancak geçmiş yüzyıllarda rastlanan ve artık çağımızda gerçekleşmeyen böyle bir cinayetin gizli tüm boyutları dikkatli ve tarafsız araştırmayla aydınlanmalıdır."

Bu cinayetin, Mekke ve Medine'ye atıfla, Müslümanların en kutsal mekanlarının varolduğu bir ülkedeye hükmedenlerin gerçek içyüzünü gösterdiğini dile getiren Ruhani, alınacak tavrın, tüm dünya ülkeleri için bir sınav olacağını ve özellikle ABD ile Avrupa'nın insan haklar hassasiyetinin gerçekte ne olduğunu göstereceğini belirtti.

Kendini insan hakları savunucusu addeden ABD gibi bir ülkenin Suudi Arabistan'a 450 milyar dolarlık satış anlaşması var diye Kaşıkçı cinayetiyle ilgili tavır almayı reddetmesinin inanılmaz bir şey olduğunun altını çizdi.

"BU CİNAYETİN İŞLENMESİNE CESARET VERENLER"

Bu cinayeti işleyenlerle birlikte onlara bu cinayeti işleme cesaretini verenlerin de mahkum edilmesi gerektiğini vurgulayan İran Cumhurbaşkanı, ABD yönetiminin İran'ın tüm petrol ihracarını engelleyecek şekilde can damarlarını kesmeye yönelik ikinci yaptırım paketini 4 Kasım'da açıklayacak olmasına atıfla şunları söyledi:

"Umarım dünya ülkeleri ve halkları mevcut gerçekleri daha yakından görür, Yemen, Irak, Suriye ve Afganistan halkının mazlumluğunu daha çok fark eder."