Kaşıkçı cinayetine karışan 7 kişinin paraportları yayınla

Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Havalimanından İstanbul'a giriş yapan 15 kişiden 7'sinin pasaport bilgileri Washington Post tarafından yayınlandı.

7 KİŞİYE AİT PASAPORT

Amerikan Washington Post gazetesi, 2 Ekim'den bu yana kayıp olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldüren ekibin parçası oldukları iddia edilen 7 kişinin pasaport bilgilerine ulaştığını öne sürdü. Gazete, yayımladığı pasaport taramalarının Türk yetkililerce gönderildiğini yazdı.

Gazete, bu kişilerin kimliklerini henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulayamadığını bildirirken, pasaportların, gelen 15 kişiden 7'sine ait olduğu açıklandı.

EL ARABİYA: 15 KİŞİ TURİST

Riyad'dan şu ana kadar söz konusu 15 kişiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan tarafından finanse edilen El Arabiya televizyonunda daha önce yayımlanan bir haberde ise bu 15 kişinin "turist" oldukları ve haksız yere suçlandıkları öne sürülmüştü.