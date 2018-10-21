Kaşıkçı soruşturmasında 25 kişi ifadeye çağrıldı

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Fatih Altaylı hakaret ettiği polisten özür diledi

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ABD’de ikinci el konut satışları, eylülde yüzde 3,4 azalarak yaklaşık 3 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un her noktasında yeşil alan sayısını artırmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Bakan Kurum: Yeşil alana ihtiyacımız var

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un her noktasında yeşil alan sayısını artırmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Bakan Kurum: Yeşil alana ihtiyacımız var

Gazeteci Cemal Kaşıkçı suikasti ile ilgili 25 kişi ifadeye çağrılarak soruşturma genişletildi.

Türkiye'de golfün gelişimine katkı sağlamak istediklerini ifade eden Mevlüt Çavuşoğlu, kendisinin bu sporla 10 yıldır ilgilendiğini söyledi.

Sancaktepe'de bir markette alışveriş yapan genç kız tanımadığı bir kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

1 Berna Yılmaz oğlunun intiharından aylar sonra konuştu Oğlunu yalnız bıraktığını hissettiğini söyleyen Berna Yılmaz, "Allah kimseye asla evlat acısı göstermesin" dedi.

2 Kartal'da skandal asfalt çalışması Türkiye'nin hemen her bölgesinde yaşadığımız şehircilik rezaletine bir yenisi daha eklendi.

3 Fatih Altaylı hakaret ettiği polisten özür diledi Yasaklı yere aracını park etmesi üzerine kendisini uyaran polis memuruna küfürler yağdıran Fatih Altaylı, helallik istemek için polis merkezine gitti.

4 Bakan Pekcan: Yüzde 200-300 zam yapanları tespit ettik Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dövizi bahane ederek ürünlere fahiş zamlar yapan firmaların tespit edildiğini ve gereken cezaların kesildiğini belirtti.

5 Trafikte savcıyla 4 saniyeliğine tartışan kişi tutuklandı Trafikte, burun buruna geldiği kişi ile 4 saniye gibi kısa bir süre tartışmaya giren savcı, tartıştığı kişiyi mahkemeye çıkarttı.

6 Kaçak yapıların olduğu bölgeye 15 Temmuz adını verdiler Gümüşhaneliler ve Trabzonluların ortak kullanımında olan Taşköprü Yaylası’nda kaçak bina yapanlar, duygu sömürüsü yaparak kendini kurtarmaya çalışıyor.