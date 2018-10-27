Kaşıkçı şüphelileri Suudi Arabistan'da yargılanacak(!)

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr Bahreyn'de katıldığı Manama Güvenlik Zirvesi'nde gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında açıklamalarda bulundu.

"HİSTERİK BİR HAL ALDI"

Cuıbeyr, "Suudi kolluk kuvvetlerinin Türk meslektaşları ile Türkiye'de birlikte olayı araştırdıklarını ifade ederken, "Kaşıkçı cinayeti histerik bir hal aldı. Soruşturmalar zaman alır, gerçekler soruşturma devam ettikçe ortaya çıkacaktır." açıklamasında bulundu.

İADELERİ İSTENMİŞTİ

Dün gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 18 şüphelinin iadesi için hazırlanan talepname, Adalet Bakanlığı tarafından Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere, Dışişleri Bakanlığı'na iletilmişti.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Ceza Kanunu'nun 81 ve 82/1-a-b maddelerinde düzenlenen "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet ederek, kasten öldürme" suçundan olaya karıştıkları belirlenen toplam 18 şüphelinin yargılanmak üzere Suudi Arabistan Krallığı'ndan iadeleri amacıyla bir talepname düzenleyerek, Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

SUUDİ ARABİSTAN'DA YARGILANACAKLAR

Cubeyr, Kaşıkçı cinayeti şüphelilerinin Suudi Arabistan'da yargılanacağını açıkladı.