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Kaşıkçı'nın ailesinden uluslararası soruşturma çağrısı

Suudi gazetecinin ailesi, Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne ilişkin iddiaların araştırılması için bağımsız ve tarafsız bir uluslararası komisyonun kurulması çağrısı yaptı.

AA | 16.10.2018 - 09:09..
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Washington Post'ta yer alan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ailesinin yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolduğundan bu yana iki haftadır irtibat kuramadığımız babamızın (Kaşıkçı) akıbeti hakkındaki çelişkili haberleri üzüntü ve endişeyle takip ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Ailenin, travmaya uğradığı ve bu acılı dönemde bir arada bulunmanın hasreti içinde olduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

Kaşıkçı'nın ailesinden uluslararası soruşturma çağrısı

"ULUSLARARASI KOMİSYON KURULMALI"

"Babamızın (Kaşıkçı) bize aşıladığı güçlü ahlaki ve hukuki sorumluluk, bizi onun ölümünün araştırılması için bağımsız ve tarafsız bir uluslararası komisyonun kurulması çağrısı yapmayı zorunlu kılıyor. Bu zorlu zamanlarda bizim mahremiyetimize saygı duyan herkese minnettarız."

CEMAL KAŞIKÇI OLAYI

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Orta Doğu ile ilgili haberleriyle tanınan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.

Gazeteci Kaşıkçı'nın Suudi Başkonsolosluğunda kaybolmasının ardından, Suudi Arabistan'a yönelik tepkiler sürüyor.

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