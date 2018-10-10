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Kaşıkçı'nın kaybolmadan önce son sözleri

Konsolosluğa girmeden 3 gün önce BBC'ye röportaj veren Cemal Kaşıkçı, "Suudi Arabistan'da tutuklanan insanlar muhalif bile değil" dedi.

AA | 10.10.2018 - 03:39..
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Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, bu olaydan 3 gün önce verdiği röportajda, "ülkesinde tutuklananların muhalif bile olmadığını" savundu.

BBC'de yer alan haberde, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, kaybolduğu 2 Ekim tarihinden 3 gün önce İngiltere'nin başkenti Londra'da bir konferansa katıldığı belirtildi.

"SUUDİ ARABİSTAN'DA BÜYÜK BİR DEĞİŞİM YAŞANIYOR"

Kaşıkçı, konferans sonrası BBC'ye verdiği röportajda da, "Suudi Arabistan'da büyük bir değişim yaşanıyor. Bu daha önce hiç görmediğimiz bir şey. Eleştiri yapan gazeteciler tutuklanıyor. Tutuklananlar muhalif bile değil. Bu olaylar insanları korkutuyor." görüşünü aktardı.

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın verdiği son röportaj

Kaşıkçı'nın kaybolmadan önce son sözleri

"BEN SADECE BİR GAZETECİYİM"

Birçok arkadaşının sebepsiz tutuklandığını duyduğunu ve bu nedenle Suudi Arabistan'a dönmediğini dile getiren Kaşıkçı, "Ben sadece bir gazeteciyim. Konuşma, yazma özgürlüğüne sahip bir gazeteciyim. Washington Post gazetesi bana bir alan verdi ve ben de orada düşüncelerimi özgürce yazıyorum. Keşke bu fırsat bana kendi ülkemde verilseydi." ifadelerini kullandı.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Kaşıkçı, geçen hafta salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra ortadan kaybolmuştu.

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