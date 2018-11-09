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Kaşıkçı’nın nişanlısı: Medine’ye defin edilmek isterdi

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, cesedinin yok edilmesi hakkında konuştu.

İHA | 09.11.2018 - 07:25..
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Kaşıkçı’nın nişanlısı: Medine’ye defin edilmek isterdi

Cengiz, "Kaşıkçı’nın öldürüldükten sonra eritilerek yok edildiği" iddialarına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Cengiz “Bizi vasiyetinde olduğu gibi Medine’ye defninden mahrum ettiler” ifadelerini kullandı.

"BUNU YAPANLAR İNSAN OLABİLİR Mİ?"

Cengiz, Cemal Kaşıkçı’nın fotoğrafına da yer verdiği paylaşımında, "Sevgili Cemal’in öldürüldükten sonra eritilerek yok edildiğine dair haberlere dair yaşadığım şok ve üzüntüyü ifade etmek için yeterli kelime bulamıyorum. Bizi vasiyetinde olduğu gibi Medine’ye defninden bile mahrum ettiler. Gerçekten bunu yapanlar insan olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

Hatice Cengiz, aynı fotoğrafın yer aldığı Arapça ve İngilizce paylaşımlar da yaptı.

Kaşıkçı’nın nişanlısı: Medine’ye defin edilmek isterdi

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