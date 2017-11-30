Kasım ayı bitse de Bodrum'da deniz keyfi sona ermedi

Muvazzaf asker, sözde mahrem imam ve savaş pilotlarının da bulunduğu 66 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Cui Wei, Türkiye'nin 2'nci en büyük ticari ortağı olduklarını belirtti.

ABD YPG'ye 5 bin silah daha gönderecek

Ağrı’ya bir köyde vatandaşlar doğal olarak yeraltından çıkan tuzlu suyu kullanıyorlar.

1 Zarrab'ın konuştuğu duruşmada FETÖ'cüler de yer aldı Reza Zarrab'ın itirafçı olduğu davanın ilk duruşmasında FETÖ'cüler yer alırken, FETÖ'nün delilleri de mahkemeye sunuldu.

2 İsmail Hakkı Pekin: ABD, Rusya'yı çevrelemeye çalışıyor Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, ABD'nin Türkiye'yi, Rusya ve İran karşısında karar vermeye zorlandığını belirtti.

3 Meclis'te Erdoğan'ın oturduğu koltuk tartışıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM Başkanı Kahraman'ın koltuğuna oturması, CHP ve HDP tarafından tepkiyle karşılandı.

4 Mirgün Cabas gibiler itirafçı Reza’yı kahraman yaptı Amerika’nın sesi olan Reza Zarrab, malum kesim tarafından çılgınlar gibi alkışlanıyor.

5 Atatürk'ün ilk kez yayınlanan fotoğrafı Ulu Önder'in Suna ve İnan Kıraç Vakfı tarafından yayınlanan fotoğraflarının arasında beyaz çorap ve sandaletli hali de var.

6 Suriyelilerin Türkiye'ye maliyeti Türkiye'de yaşayan 3 milyondan fazla Suriyeli mülteci için bugüne kadar 30 milyar dolar harcandı.