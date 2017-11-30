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Kasım ayı bitse de Bodrum'da deniz keyfi sona ermedi

Havanın ısınmasını fırsat bilenler, denize girip güneşlenerek Kasım ayında da Bodrum'un keyfini çıkardı.

DHA | 30.11.2017 - 09:54..
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Muğla'nın tatil kenti Bodrum'da birkaç gündür süren soğuk ve yağışlı hava, dün öğle saatlerinden itibaren yerini sıcak ve güneşli havaya bıraktı. 19 derece hava, 18 derece deniz suyu sıcaklığını gören Bodrumlular, Kumbahçe ve Paşatarlası plajında denize girerek güneşlendi.

Kasım ayı bitse de Bodrum'da deniz keyfi sona ermedi

DENİZE GİRENLERLE KIŞLIK KIYAFET GİYENLER YAN YANA

Denize girenler ise kasım ayında yüzme keyfi yaşadı. Kafeteryalarda oturanlar güzel havanın tadını çıkardı. Yolda mayolarıyla yürüyenlerle, kışlık kıyafetli bazı kişiler yan yana gelince ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Kasım ayı bitse de Bodrum'da deniz keyfi sona ermedi

Kasım ayı bitse de Bodrum'da deniz keyfi sona ermedi

Kasım ayı bitse de Bodrum'da deniz keyfi sona ermedi

Kasım ayı bitse de Bodrum'da deniz keyfi sona ermedi

Kasım ayı bitse de Bodrum'da deniz keyfi sona ermedi

Kasım ayı bitse de Bodrum'da deniz keyfi sona ermedi

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