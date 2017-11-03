Kasım ayına ait kira artış oranları belirlendi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Üretici Fiyat Endeksi verileri açıkladı. Buna göre kiracılara ne kadar zam yapılacağı da kesinleşti.

ARTIŞ ORANLARI BELLİ OLDU

Açıklanan verilere göre, konuttaki kiracıya yüzde 14,47 oranında zam yapılacak. İşyerindeki kiracıya ise, sözleşmesinde belirtilen oranda zam yapılacak. Sözleşmede ÜFE oranının yazması halinde yüzde 14,47 oranında, TÜFE oranının yazması halinde yüzde 10,37 oranında, hiçbir oran yazmaması halinde ise mal sahibinin istediği miktarda kirada artış yapılabilecek.

144,7 LİRALIK ZAM

Buna göre bin lira kira ödeyen bir kişinin kirası zamla birlikte 1144,7 lirayı bulacak.