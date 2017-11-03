taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.166
USD
3,8523
EURO
4,4976
ALTIN
158,24
PETR
60,8000

Kasım ayına ait kira artış oranları belirlendi

TÜİK'İn açıkladığı verilere göre, kiralara yüzde 14,47 oranında zam yapıldı.

03.11.2017 - 16:35
  1. Haberler
  2. Emlak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Üretici Fiyat Endeksi verileri açıkladı. Buna göre kiracılara ne kadar zam yapılacağı da kesinleşti.

Kasım ayına ait kira artış oranları belirlendi

ARTIŞ ORANLARI BELLİ OLDU

Açıklanan verilere göre, konuttaki kiracıya yüzde 14,47 oranında zam yapılacak. İşyerindeki kiracıya ise, sözleşmesinde belirtilen oranda zam yapılacak. Sözleşmede ÜFE oranının yazması halinde yüzde 14,47 oranında, TÜFE oranının yazması halinde yüzde 10,37 oranında, hiçbir oran yazmaması halinde ise mal sahibinin istediği miktarda kirada artış yapılabilecek.

Kasım ayına ait kira artış oranları belirlendi

144,7 LİRALIK ZAM

Buna göre bin lira kira ödeyen bir kişinin kirası zamla birlikte 1144,7 lirayı bulacak.

İlginizi Çekebilir
Dekorasyonda en modern mutfaklar
Mutfağınızın metrekaresi küçük ya da büyük olsun, son derece konforlu ve şık alan dekore edebilirsiniz...
Ankara'da konut satışları arttı
Ankara'da artan konut satışları ülke ortalamasının üzerine çıktı.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ofis kiraları arttı
2017 yılında Türkiye'nin 3 büyük şehrinde ofis kiralarının artış gösterdiği belirlendi.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ofis kiraları arttı
2017 yılında Türkiye'nin 3 büyük şehrinde ofis kiralarının artış gösterdiği belirlendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tunahan Kuzu parlamentoyu Can Dündar'a dar etti

Tunahan Kuzu parlamentoyu Can Dündar'a dar etti

304
CIA'nın Usame Bin Ladin dosyası

CIA'nın Usame Bin Ladin dosyası

121
Diyarbakır'da 1 polis şehit oldu

Diyarbakır'da 1 polis şehit oldu

154
Osman Yıldırım: Devlet isterse bildiklerimi anlatırım

Osman Yıldırım: Devlet isterse bildiklerimi anlatırım

41
Abdullah Avcı'dan UEFA'ya hakem sitemi

Abdullah Avcı'dan UEFA'ya hakem sitemi

107
Puigdemont için tutuklama kararı çıktı

Puigdemont için tutuklama kararı çıktı

78
Savunma Sanayiinden 5 milyar dolarlık 22 proje

Savunma Sanayiinden 5 milyar dolarlık 22 proje

108
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM