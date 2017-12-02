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Kasım ayının zam şampiyonu: Domates

Bu yılın kasım ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ürün, yüzde 36,63 ile domates oldu.

AA | 02.12.2017 - 11:39..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Kasım ayının zam şampiyonu: Domates

İstanbul Ticaret Odası  tarafından Kasım 2017 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

Buna göre, kasım ayında İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 118’inin perakende fiyatı artarken, 27 ürünün fiyatı düştü, 97 ürünün fiyatı ise değişmedi.

DOMATES FİYATI...

Kasım ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan domates, yüzde 36,63 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Aynı dönemde fiyatlarında artış görülen diğer harcama kalemleri, aynı gruptan yüzde 17,88 ile sivri biber, yüzde 17,25 ile kabak, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 16,98 ile tiyatro bilet ücreti ve giyim harcamaları kadın giyimi grubundan yüzde 16,68 ile elbise olarak sıralandı.

FİYATI EN FAZLA AZALAN ÜRÜN

Söz konusu dönemde ayva yüzde 12,97 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler ise yüzde 12,74 ile pırasa, yüzde 8,80 ile ıspanak, yüzde 8,15 ile muz ve yüzde 4,20 ile havuç olarak kayıtlara geçti.

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