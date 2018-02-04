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Kasımpaşa’da çatı alev alev yandı

4 katlı binada çıkan yangın, paniğe neden olurken yarım saatte söndürülebildi.

İHA | 04.02.2018 - 16:38..
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Yangın; saat 15.30 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa Akbaba Yokuşu üzerindeki bir binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Kısa bir süre sonra dumanların yerine alevler aldı.

Kasımpaşa’da çatı alev alev yandı

YANGIN YARIM SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Binadan alevlerin çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Şişli ve Fatih İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatıya 4 bir yandan müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarına geçildi.

Kasımpaşa’da çatı alev alev yandı

MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Öte yandan yangın nedeniyle büyük panik yaşayan mahalleli sokağa döküldü. Alevlerin şiddetinin artırmasıyla bazı vatandaşların çevrede kaçıştığı görüldü. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşları sakinleştirdi.

Binada oturan bir vatandaş ise kendisini uzaklaştırmak isteyen polis ekiplerine tepki gösterdi. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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