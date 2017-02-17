taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.187
USD
3,6709
EURO
3,9176
ALTIN
146,16
PETR
55,7000

Kasımpaşa'da denize düşen işçi 40 dakikada kurtarıldı

Kasımpaşa Taşkızak Tersanesi'nde çalışan bir işçi dengesini kaybetmesi sonucu denize düştü.

17.02.2017 - 07:33
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Kasımpaşa'da denize düşen işçi 40 dakikada kurtarıldı

Olay Kasımpaşa Taşkızak Tersanesi'nde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre tersanede gece vardiyasında çalışan Serhat Sırtaş(50) kıyıya demirli gemiden karaya doğru atlamak isterken dengesini kaybederek denize düştü.

ARKADAŞLARI CAN SİMİDİ ATTI

Durumu fark eden arkadaşları denizde çırpınan Sırtaş'a can simidi atarak deniz yüzeyinde kalmasını sağladı. Daha sonra ise durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen deniz polisi ve itfaiye ekipleri Sırtaş'ı kurtarmak için çalışma başlattı.

Kasımpaşa'da denize düşen işçi 40 dakikada kurtarıldı

CAN PAZARI YAŞANDI

Adeta can pazarının yaşandığı olayda itfaiye, deniz polisi, sağlık ekipleri ve tersane çalışanları denizde çırpınan Sırtaş'ı kurtarmak için seferber oldu. Denize düşen Sırtaş'ı halatlar yardımıyla denizden çıkarmaya çalışan itfaiye ekipleri ve deniz polisleri, Sırtaş'ın aşırı kilolu olmasından dolayı yukarı çekmekte güçlük yaşadı. Denizde uzun süre kalmasından dolayı hareket kabiliyetini de kaybeden Sırtaş deniz yüzeyinde kalmakta güçlük çekti.

YAKLAŞIK 40 DAKİKA SÜREN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA KURTARILDI

Yaklaşık 40 dakika süren kurtarma çalışanlarının ardından belinden ve bacak arasından geçirilen halatlar yardımıyla Sırtaş yukarı çekilerek denizden kurtarıldı. Ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sırtaş'ın hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li Tezcan'dan partililere 'AK Parti' uyarısı

CHP'li Tezcan'dan partililere 'AK Parti' uyarısı

166
Beşiktaş turun kapısını araladı

Beşiktaş turun kapısını araladı

29
Kadın kılığına giren DEAŞ'lı terörist

Kadın kılığına giren DEAŞ'lı terörist

32
Gırgır'dan Musa peygambere ağır hakaretler

Gırgır'dan Musa peygambere ağır hakaretler

75
Trump'tan ABD basınına sert eleştiriler

Trump'tan ABD basınına sert eleştiriler

20
Bakan Çavuşoğlu'ndan ENOSİS kararına tepki

Bakan Çavuşoğlu'ndan ENOSİS kararına tepki

16
Fransız seçimlerinde CIA'in casusluk yaptığı iddiası

Fransız seçimlerinde CIA'in casusluk yaptığı iddiası

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM