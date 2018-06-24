Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde sonuçların açıklanmasının ardından Erdoğan ilk Başkan oldu. Başkan Erdoğan'ın dünyaya geldiği Kasımpaşa'da sevenleri kutlamalara başladı.

Kasımpaşa'da kutlamalar başladı VİDEO

KASIMPAŞA MEYDANI'NDA TOPLANDILAR

Seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyenler Kasımpaşa Meydanı'na akın etti. Meydanda toplanan coşkulu kalabalık, havadan görüntülendi.

Meydanda toplanan coşkulu kalabalık ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tezahüratlarda bulundu.

Kasımpaşa Meydanı'ndaki kalabalık havadan görüntülendi.