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Kasımpaşa'da silahlı kavga: 3 yaralı

İstanbul Kasımpaşa'da, cenazede karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan kavga, silahlı saldırıya dönüştü. Cadde üzerinde kovalamaca şeklinde devam eden saldırıda, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

DHA | 13.03.2018 - 08:19..
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Kasımpaşa'da saat 17.15 sıralarında, daha önce aralarında husumet bulunan iki grup, birbirlerinden habersiz olarak bir tanıdıklarının cenaze namazı için Kasımpaşa Büyük Camii'ne geldi.

Kasımpaşa'da silahlı kavga: 3 yaralı

Caminin girişinde karşılaşan iki grup arasında sözlü tartışma başladı. Tartışma, kısa süre sonra sopalı kavgaya dönüştü. Sopalı saldırıya uğrayan grubun üyeleri caddeye çıkıp koşarak kaçmak istedi.

Aralarında bir kadının da bulunduğu öğrenilen diğer grup üyeleri ise, yanlarında bulunan tabancalarla arkalarından ateş etmeye başladı.

Kasımpaşa'da silahlı kavga: 3 yaralı

3 KİŞİ YARALANDI

Kovalamaca şeklinde devam eden saldırı sonucu kaçan gruptaki 3 kişi, kurşunla, çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırganlar olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Yaralılardan biri, vatandaşların da yardımıyla bir taksiye bindirilerek özel bir hastaneye kaldırılırken, diğer iki yaralı da ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

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