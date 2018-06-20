Kaşındıkça rahatlayan kapibara

Orta ve Güney Amerika'da yaşayan dünyanın en büyük kemirgeni unvanına sahip kapibaraların, uzun tüyleri arasında asalaklar bulunur. Bunlardan üzerlerine konan kuşlar sayesinde kurtulurlar.

SOYU TEHLİKEYE GİRDİ, KAŞINTISI ARTTI

Ancak soyları tükenme tehlikesine girmesiyle koruma altına alındıkları alanlarda kuşlarla buluşma imkanı bulamayan kapibaralar, kaşıntıyla huzursuz oluyor. Durum böyle olunca bakıcıları ellerinde kaşıyıcılarla görev yapıyor. Kapibaraların yüzü gülüyor.

Kaşındıkça mutlu olan kapibara VİDEO