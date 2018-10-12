Kasırga ABD üssünü yıktı

325. savaş uçağı filosuna evsahipliği yapan Tyndall Hava Üssü de Michael Kasırgası'ndan nasibini aldı. Toplam 13 kişinin can kaybına neden olan kasırga, ABD ordusuna da zarar vermeye başladı.

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Çatıları, ağaçları uçuran, elektrik kablolarını söküp atan, 30 tonluk araçları oyuncak gibi havaya fırlatan Michael'e bu şiddet karşısında 'tüm bombaların anası' benzetmesi yapıldı.

'Tüm bombaların anası', ABD İçgüvenliği'nin anahtarlarından birini oluşturan Tyndall Hava Kuvvetleri Üssü'nü de yerle yeksan etti.

Pazartesi günü tahliye edilen Tyndall'da havadan hasar değerlendirmesi yapıldı ve üssün 'önemli ölçüde yapısal zarar' gördüğü açıklandı.





YENİ YERİ GİZLİLİK NEDENİYLE AÇIKLANMADI

ABD çapında güvenliği sağlama yönelik hava operasyonları komuta ve iletişim merkezi de Tyndall'dan başka üsse kaydırıldı.

Hem Kuzey Komutanlığı (NORTHCOM) hem de Kuzey Amerika Hava Sahası Savunma Komutanlığı'nın (NORAD) başında bulunan General Terrence J. O'Shaughnessy, bu bilgileri paylaşırken merkezin nereye taşındığının gizli bilgi olduğunu ve gazetecilere söyleyemeyeceğini belirtti.