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Kasise takılan motorize polis ekibi kaza yaptı

Beşiktaş'ta kasisi fark etmeyen motorize polis ekibi önündeki otomobile çarparak yere savruldu.

30.07.2017 - 11:02
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Beşiktaş Büyükdere Caddesi üzerinde 4. Levent girişinde, saat 09.00 sıralarında motorize polis ekibi kaza yaptı.

Kasise takılan motorize polis ekibi kaza yaptı

Beşiktaş'tan Sarıyer istikametine giden motorize polis ekibi, 4. Levent girişinde viyadüğe yerleştirilen yaklaşık 10 santimetrelik  kasise takılarak kaza yaptı. Motorun gidonunun hakimiyetini kaybeden sürücü önündeki otomobile çarparak yere savruldu. Kazayı görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı iki polisi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kasise takılan motorize polis ekibi kaza yaptı


Kasise takılan motorize polis ekibi kaza yaptı


Kasise takılan motorize polis ekibi kaza yaptı

Kasise takılan motorize polis ekibi kaza yaptı

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