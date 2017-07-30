Kasise takılan motorize polis ekibi kaza yaptı

Beşiktaş Büyükdere Caddesi üzerinde 4. Levent girişinde, saat 09.00 sıralarında motorize polis ekibi kaza yaptı.

Beşiktaş'tan Sarıyer istikametine giden motorize polis ekibi, 4. Levent girişinde viyadüğe yerleştirilen yaklaşık 10 santimetrelik kasise takılarak kaza yaptı. Motorun gidonunun hakimiyetini kaybeden sürücü önündeki otomobile çarparak yere savruldu. Kazayı görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı iki polisi ambulansla hastaneye kaldırdı.













