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Kasiyer ile müdürün dolandırıcılık şebekesi çökertildi

Konya’da bir kafede müşterilerin kredi kartlarını kopyalayarak bankamatikten nakit para çekildiği ihbarı üzerine soruşturma başlatan polis, olayla ilgili 7 kişiyi yakaladı.

DHA | 23.01.2018 - 15:10..
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Konya Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ne geçen 13 Ocak'ta gelen 2 kişi, ATM ve kredi kartları kullanılarak 6 bin liralarının çekildiğini ve dolandırıldıklarını söyleyerek şikayette bulundu.

Mağdurların kart ekstrelerini inceleyen polis, kartlarını son olarak merkez Selçuklu ilçesinde bulunan bir kafede kullandıklarını belirledi ve kafeye baskın yaptı.

Kasiyer ile müdürün dolandırıcılık şebekesi çökertildi

KART BİLGİLERİNİ KOPYALADIKLARI ANLAŞILDI

İş yerinin güvenlik kameralarını ve kullanılan pos cihazlarını inceleme altına alan polis, kasiyer Gülsün Yaşar'ın müşterilerin kartlarını iki farklı pos cihazından geçirerek, kart bilgilerini kopyaladığını tespit etti. Yaşar'ın yapılan üst aramasında ise 9 müşterinin kopyalanan kredi kartlarının slibi bulundu.

Kasiyer ile müdürün dolandırıcılık şebekesi çökertildi

"İŞLETME MÜDÜRÜ İLE ORTAK YAPTIK"

Gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürülen Gülsün Yaşar, suçunu itiraf ederek, dolandırıcılığı işletme müdürü Ali Aydemir ile ortak olarak yaptıklarını söyledi.

Yaşar, müşterilerin kartlarını, iş yerinin pos cihazı bozuk diyerek, kopyalama yaptıkları diğer pos cihazına takıp, dolandırıcılık yaptıklarını da itiraf etti.

Tüm şebekeyi deşifre eden Gülsün Yaşar'ın ifadeleri doğrultusunda işletme müdürü Ali Aydemir ile Harun Altunel (22), Sami Koyuncu (22), Mesut Koyuncu (23), Şevket İlhan (20) ve Sarayönü ilçesi Kadıoğlu Mahallesi'nde saklanan Abdil Demirbaş (19) gözaltına alındı.

Kasiyer ile müdürün dolandırıcılık şebekesi çökertildi

KOPYALANMIŞ 69 KART BULUNDU

Dolandırıcılıkta kullanılan malzemelerin Abdil Demirbaş tarafından saklanıldığını da ortaya çıkaran polis, şüphelinin malzemelerin bulunduğu çantayı bir menfeze sakladığını tespit etti.

Menfezde bulunan çanta içerisinde, dolandırılan kişilerin kopyalanan kart numaralarının bulunduğu bilgisayar, ATM aparatı, hızlı yapıştırıcı, Ukrayna’dan özel olarak getirildiği belirlenen kart kopyalama cihazı ile kopyalanmış 69 kredi kartı ele geçirildi.

Ele geçirilen bilgisayar ve kart bilgilerini de inceleyen polis, farklı işyerlerinde kullanılan pos cihazlarını da tespit etmek için çalışma başlattı.

Kasiyer ile müdürün dolandırıcılık şebekesi çökertildi

KARTIN NASIL KOPYALANACAĞINI ANLATTILAR

Gülsün Yaşar'ın cep telefonuna el koyan polis, telefonda bulunan bir görüntüyü de incelemeye aldı. Görüntülerde, ATM'lerden parayı Abdil Demirbaş ile çeken ve elinde gül dövmesi bulunan Şevket İlhan'ın, Yaşar'a kartın nasıl kopyalanacağını anlatması dikkat çekiyor.

Kasiyer ile müdürün dolandırıcılık şebekesi çökertildi

"NE GÜZEL ÇIKTIN"

Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gülsün Yaşar, gazetecilerin görüntü almaması için montunun kapüşonuyla yüzünü kapattı.

İki şüpheli ise gazeteciler görüntü aldığı sırada birbirlerine, "Ne güzel çıktın, işte bak. Herkes gazeteye çıkmak ister." dedi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kasiyer ile müdürün dolandırıcılık şebekesi çökertildi

Kasiyer ile müdürün dolandırıcılık şebekesi çökertildi

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