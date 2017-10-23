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Kasklı saldırgan güvenlik kamerasında

Kadıköy'de, kendisini motosiklet kaskıyla gizleyen saldırgan, iş yeri sahibini bacaklarından ve göğsünden vurarak olay yerinden kaçtı.

23.10.2017 - 16:57
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İstanbul Kadıköy'de geçtiğimiz Ağustos ayında, pencere doğrama işi yapan Bahadır Olgun, ofisinde çalıştığı sırada silahlı saldırıya uğradı.

Motosiklet kaskı ile yüzünü gizleyen bir kişi adres sorma bahanesiyle içeriye girdi. İş yeri sahibi Olgun'a elindeki kağıdı gösterdikten sonra cebindeki tabancayı çıkartıp kurşun yağdırdı. Bahadır Olgun'un bacaklarına çok sayıda ateş eden saldırgan 1 el de göğsüne ateş etti. Saldırgan kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

Kasklı saldırgan güvenlik kamerasında VİDEO

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürülen işyeri sahibinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olaydan kısa süre sonra 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde şüphelinin silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi olmadığı belirlendi. Polisin olayla ilgili araştırması devam ediyor.

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