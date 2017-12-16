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Kaşla göz arasında 200 lira çalan tırnakçı

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bulunan bir telefon mağazasından alışveriş yapan şahıs 200 lira tırnakladı.

Haber Merkezi | 16.12.2017 - 15:36..
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Bakırköy'deki bir telefon mağazasından alışveriş yapan tırnakçının 200 lira çaldığı anlar kameralara yansıdı.

Ensonhaber WhatsApp İhbar Hattı'na gelen görüntülerde saniye saniye görülen tırnakçılık olayından 200 lira alan şahıs satış görevlisinin telefonla konuşmasını fırsat bildi ve harekete geçti.

Kaşla göz arasında 200 lira çalan tırnakçı- VİDEO

Telefonla konuşan görevlinin kafasını karıştıran tırnakçı, parayı aldıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi bir süre daha konuşmasını sürdü ve mağazayı terketti.

Ensonhaber WhatsApp hattını görüşlerinizi, eleştirilerinizi bize ulaştırmak için de kullanabilirsiniz.

Bunun için tek yapmanız gereken şey "0533 378 2000" numarasını hemen telefon rehberinize eklemek.

Kaşla göz arasında 200 lira çalan tırnakçı

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