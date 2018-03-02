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Kastamonu şehidini gözyaşlarıyla karşıladı

Afrin'de şehit düşen Jardarma Uzman Çavuş Arif Demirel'in cenazesi memleketi Kastamonu'ya getirildi.

DHA | 02.03.2018 - 14:15..
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Zeytin Dalı Harekâtı'nda dün teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan evli Jardarma Uzman Çavuş Arif Demirel'in cenazesinin bulunduğu Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Solo Türk amblemi taşıyan kargo uçağı, Kastamonu Havalimanı'na indi.

Kastamonu şehidini gözyaşlarıyla karşıladı

Burada Şehit Demirel'in Türk bayrağına sarılı tabutunu babası Aydın, annesi Serpil, kardeşleri Fatma, Adem, eşi Rukiye Demirel ile Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz ve protokol üyeleri ile vatandaşlar karşıladı.

Kastamonu şehidini gözyaşlarıyla karşıladı

DÜĞÜNÜNÜ HAREKAT NEDENİYLE ERTELEMİŞTİ

Havalimanında şehit eşinin cenazesini karşılayan Rukiye Demirel gözyaşlarına boğuldu. Şehit Arif Demirel ve Rukiye Demirel’in 5 Aralık 2017 tarihinde İnebolu Belediyesinde resmi nikâhlarının kıyıldığı, Zeytin Dalı Harekâtı nedeniyle düğünlerini 30 Ağustos 2018'de yapacakları öğrenildi.

Kastamonu şehidini gözyaşlarıyla karşıladı

"AĞABEYİM HOŞGELDİN"

Ağabeyinin tabutuna yakınlarının kolları arasında yaklaşan Fatma Demirel, "Ağabeyim hoşgeldin" diye feryat ederek, gözyaşı döktü.

Yakınlarının güçlükle ayakta durduğu karşılama töreni sonrası Şehit Arif Demirel'in cenazesi, toprağa verilmek üzere İnebolu ilçesine bağlı Dibek köyüne götürüldü.

Kastamonu şehidini gözyaşlarıyla karşıladı



Kastamonu şehidini gözyaşlarıyla karşıladı

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