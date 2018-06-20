Kastamonu Üniversitesi çocuklara doğada eğitim veriyor

Kastamonu'da çocuklara doğada eğitim vermek için Doğanın Dilini Öğreniyoruz projesi başlatıldı.

Proje kapsamında, devlet korumasındaki 40 çocuk kampa girdi. Kastamonu Üniversitesi tarafından düzenlenen ve TÜBİTAK 4004 - Bilim ve Toplum Projeleri tarafından desteklenen proje ile ilgili Ilgaz Dağı'ndaki bir otelde toplantı yapıldı.

"GELECEK NESİLLERE YER BIRAKMALIYIZ"

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, yaptığı konuşmada, her yıl TÜBİTAK'ın destekleriyle çeşitli projeler hayata geçirdiklerini söyledi. Tabiatın genç nesiller tarafından iyi tanınması gerektiğini söyleyen Seyit Aydın, "Bu tabiatın içinde yaşıyoruz. Tabiatımızı tahrip ettiğimiz zaman, kirlettiğimiz zaman gelecek nesillere yaşanacak yer bırakamayız. Dünyanın birçok yerine göre biz daha iyiyiz. Bizi tenkit eden Avrupa ve Amerika, bizden daha temiz, daha bakir değildir. Memleketimiz o manada daha iyidir. Bu programlar öğrencilerimiz açısından çok faydalı." dedi

KAMP SÜRESİ BİR HAFTA

Proje kapsamında, Kastamonu Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı sevgi evlerinde kalan 40 çocuk, alanında uzman eğitmenler tarafından bir hafta boyunca Ilgaz Dağı Milli Parkı, Daday ve Küre Dağları'nda teorik ve arazi eğitimleri alacak.

Kampa giren çocuklara, doğada hayatta kalma ve yön bulma becerilerinin yanı sıra ormanlardaki yaban hayatı, mantarlar, kelebekler, su ürünleri, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek.