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Kastamonu'da 170 köyde elektrikler kesildi

Kastamonu'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış doluya döndü. 370 araç ve 90 evin hasar gördüğü, 170 köyde ise elektrik kesintisi yaşandığı açıklandı.

İHA | 14.09.2018 - 02:27..
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Kastamonu'yu etkisi altına alan yağış hakkında yazılı açıklama yapıldı. Bazı ev, iş yeri ve araçlarda sağanak ve dolu yüzünden hasar meydana geldiği bildirildi.

EVLER VE ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) vatandaşların hasarlarına ilişkin bilgilerin bu kuruma bağlı Kriz Merkezinde toplandığı belirtilen açıklamada, "Toplanan bilgiler doğrultusunda Türkiye Afet Müdahale Planı Kastamonu Afet Müdahale Planı uyarınca Hasar Tespit Hizmet Grubu ve Zarar Tespit Hizmet Grubu Ana Çözüm Ortağı kurumlar ile bu hizmet gruplarının destek çözüm ortağı kurumlarca görevlendirilen ekipler, 14 Eylül günü saat 08.30 itibarıyla, hasar gören alanlarda gerekli hasar tespiti çalışmalarını yürüteceklerdir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, sağanak ve dolunun 370 araç ile 90 evde hasara yol açtığı duyuruldu.

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