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Kastamonu'da 4 öğretmene FETÖ'den hapis cezası

Fethullahçı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik devam eden soruşturmada, Kastamonu'da 4 öğretmen hapis cezasına çarptırıldı.

AA | 15.12.2017 - 04:17..
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Tutuklu yargılanan Hakan Doğan ve Latif Yaman ile tutuksuz yargılanan İsmail Çalış ve Hayati Tarhan, Kastamonu'da hakim karşısına çıktı.

"Mahrem imam" olduğu iddia edilen Latif Yaman savunmasında suçlamaları reddetti. Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.

Kastamonu'da 4 öğretmene FETÖ'den hapis cezası

BERAAT TALEPLERİ KABUL EDİLMEDİ

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında 3 kişinin "silahlı terör örgütü üyesi olmak", Hayati Tarhan'ın ise "terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardımdan" cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla Latif Yaman'a 9 yıl, Hakan Doğan'a 7 yıl 6 ay, İsmail Çalış'a 6 yıl 3 ay, Hayati Tarhan'a ise "terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardımdan" 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

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