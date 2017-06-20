Kastamonu'da 8 asker hastaneye kaldırıldı

AK Parti Kadın Kolları'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anısını kısa bir filme dönüştürdüğü video, salonu duygulandırdı.

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Kızını öldürüp intihar etti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kızını tabanca ile öldüren baba, başına ateş ederek intihar etti.