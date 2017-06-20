taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.332
USD
3,5241
EURO
3,9304
ALTIN
140,93
PETR
46,9000

Kastamonu'da 8 asker hastaneye kaldırıldı

5'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda 8 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

20.06.2017 - 00:51
  1. Haberler
  2. İç Haber

Merkeze bağlı Gölköy Köyü mevkisinde bulunan Kastamonu 5'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda 2'si uzman çavuş, 6'sı er 8 askerde iftardan sonra saat 21.30 sıralarında mide bulantısı ve kusma şikayetleri baş gösterdi.

Askerlerden 2'si Kastamonu Devlet Hastanesi, 6'sı kentteki özel hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi bulguları görülen askerlere serum tedavisi uygulanırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kastamonu'da 8 asker hastaneye kaldırıldı

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Kastamonu Devlet Hastanesi'ne gelerek askerlerin durumu hakkında bilgi aldı. Alayda akşam yemeğinde dağıtılan menü incelendi. Sadece 8 askerin rahatsızlanması nedeniyle dağıtılan yemekten şüphelenilmediği öğrenildi.

Tedavi altına alınan askerlerden uzman çavuşun kantinden kek alıp yedikten sonra rahatsızlandıklarını söylediği belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

İlginizi Çekebilir
Şırnak'ta çatışma: 1 asker ve 2 korucu yaralandı
Uludere İlçesi yakınlarında, operasyondaki güvenlik güçlerine teröristlerin ateş açması sonucu çatışma çıktı.
Hakkari'de çatışma: 1 asker şehit 6 asker yaralı
Çukurca'da süren operasyonlarda teröristlerle çıkan çatışmasda 1 asker şehit olurken, 6 askerimiz de yaralandı.
Aydın'daki anaokulunda 47 çocuk gıdadan zehirlendi
Kuşadası ilçesinde, bir anaokulunda yedikleri öğle yemeğinden zehirlenen 47'si çocuk 2'si görevli toplam 49 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kuzey Irak'ta terör hedefleri vuruldu
Zap ve Gara bölgelerine düzenledikleri hava harekatıyla iki terörist öldürüldü, üç mağara ve bir doçka silah mevzisi imha edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Katar'dan ambargo açıklaması

Katar'dan ambargo açıklaması

18
Kuzey Kore'nin serbest bıraktığı Amerikalı öğrenci öldü

Kuzey Kore'nin serbest bıraktığı Amerikalı öğrenci öldü

9
Nihat Özdemir: Çanakkale köprüsü 2023’ten önce açılacak

Nihat Özdemir: Çanakkale köprüsü 2023’ten önce açılacak

5
Hakkari'de çatışma: 1 asker şehit 6 asker yaralı

Hakkari'de çatışma: 1 asker şehit 6 asker yaralı

32
Portekiz'deki orman yangınında bilanço ağırlaşıyor

Portekiz'deki orman yangınında bilanço ağırlaşıyor

4
Aydın'daki anaokulunda 47 çocuk gıdadan zehirlendi

Aydın'daki anaokulunda 47 çocuk gıdadan zehirlendi

12
Muğla'da motosiklet hırsızlarına operasyon

Muğla'da motosiklet hırsızlarına operasyon

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM