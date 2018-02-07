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Kastamonu'da 8 ev yandı, 1 kişi hayatını kaybetti

Kastamonu'da çıkan yangın, çevredeki evlere de sıçradı. 8 evin küle döndüğü yangında, 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA | 07.02.2018 - 01:18..
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Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki bir marangoz atölyesinde çıkan yangından dolayı tam 8 ev kül oldu. 5 kişinin hastanelik olduğu, 1 kişinin hayatını kaybettiği yangında, 8 ev kullanılmaz hale geldi.

Kastamonu'da 8 ev yandı, 1 kişi hayatını kaybetti


5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangın, kısa sürede rüzgarında etkisiyle tüm evi kapladı. Yangına ilk müdahalesi Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri ile Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ve Özel İdare ekipleri müdahale etti. Köy içerisinde yol olmaması nedeniyle itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmekte büyük güçlük çekerken, şiddetli rüzgar nedeniyle yangın çevrede bulunan evlere de sıçradı. İlk belirlemelere göre yangında Döndü Kansız isimli kadın hayatını kaybederken, dumandan etkilenen 5 kişi ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ve arazöz ekipleri, yangını kontrol altına almaya çalışırken köye iş makineleri getirildi.

Kastamonu'da 8 ev yandı, 1 kişi hayatını kaybetti

EVLER KULLANILMAZ HALE GELDİ

Yangında ilk belirlemelere göre 8 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İş makinelerinin açtığı yoldan ilerleyen Tosya Belediyesi, Kastamonu Belediyesi, Ilgaz Belediyesi, Kargı Belediyesi itfaiye ekipleri ile Tosya Orman İşletme Müdürlüğü, Tosya İlçe Özel İdare Müdürlüğü arazözleri, yangına müdahale ediyor.

Kastamonu'da 8 ev yandı, 1 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan Özboyu köyünde yangının ilk çıktığı dakikalarda olay yerine gelen Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, "Tosya itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü, yangına müdahale ediyor. Fakat köyün içinde yol olmadığı için yeterli müdahalede bulunamıyoruz" dedi.

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