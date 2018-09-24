Kastamonu'da ağaca çarpan araç hurdaya döndü

Batı Karadeniz, Marmara ve Ege Bölgesi'nde fırtına beklendiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Türk yetkililerle bu hafta Papaz Brunson'ın durumunu konuşmayı bekliyoruz.

Fenerbahçe'nin futbolcusu Jailson Marques Siqueira, 'Bu şekilde devam edersek önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağız' ifadelerini kullandı.

Jailson: Önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağız

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Cocu: Bu şekilde devam etmeliyiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, 1-1 sona eren Beşiktaş derbisinden sonra yaptığı açıklamada "Bu futbolla devam edersek çok galibiyet alacağız" dedi.