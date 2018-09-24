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Kastamonu'da ağaca çarpan araç hurdaya döndü

Kastamonu'da kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki ağaca çarptı.

İHA | 24.09.2018 - 23:35..
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Zeynel Yavuz'un kullandığı otomobil kaldırımdaki ağaca çarparak dereye uçmaktan son anda kurtuldu.

Kastamonu'da ağaca çarpan araç hurdaya döndü


BURNU BİLE KALMADI

Alparslan Türkeş Bulvarı Salı Pazarı girişinde Zeynel Yavuz idaresindeki 37 SH 520 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırımdaki ağaca çarptı.

Karaçomak Deresi’ne uçmaktan son anda kurtulan otomobilin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Hurdaya dönen aracın içerisinden burnu bile kanamadan çıkan Yavuz, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çekici marifetiyle aracın kaldırılmasının ardından itfaiye ekipleri bölgede temizlik çalışması yaptı.

Kastamonu'da ağaca çarpan araç hurdaya döndü VİDEO

Kastamonu'da ağaca çarpan araç hurdaya döndü

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