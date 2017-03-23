Kastamonu'da belediye hoparlöründen porno yayını yapıldı

Kastamonu'nun en kalabalık mahallelerinden Kuzeykent'te, gece yarısından sonra saat 01.00 sıralarında belediye hoparlöründen porno film yayını yapıldı.

Bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedilen belediye hoparlöründeki yayın sosyal medyada paylaşıldı. 51 saniyelik video, sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

BAŞKAN AÇIKLAMA YAPTI: FREKANSA GİRDİLER

Kentte sadece Kuzeykent Mahallesi'ndeki belediye hoparlöründen duyulan yayın ile ilgili Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Facebook hesabından açıklama yaptı. Başkan Babaş, "Belediyemiz anons sistemi frekanslarına girilerek yapılan ve Kuzeykent Mahallemizin belirli noktalarından duyulan ahlaksız provokasyonun kurumumuz ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Yapılan bu ahlaksız eylemin sorumluları ile ilgili olarak gereken yasal süreç en kısa sürede başlatılacak olup yaşanan bu durumdan ötürü kıymetli hemşehrilerimizden özür dileriz." dedi.

EMNİYET OLAYI ARAŞTIRIYOR

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de konuyla ilgili inceleme başlattı. Konuyu araştırdıklarını belirten Emniyet yetkilileri, "Belediye frekansına girmişler bizim tahnimiz. Sadece bir bölge çünkü. Belediye merkezi sistem olsa her tarafta olur. Frekans dalgasını yakalayan birisi istediği yayını yapıyor. Araştırmamızı yapıyoruz." dedi.



