taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.809
USD
3,6130
EURO
3,9015
ALTIN
144,79
PETR
51,0000

Kastamonu'da belediye hoparlöründen porno yayını yapıldı

Belediye hoparlöründen yapılan porno yayınına ilişkin açıklama yapan Başkan Tahsin Babaş, provokasyon olduğunu söyledi.

23.03.2017 - 08:22
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Kastamonu'nun en kalabalık mahallelerinden Kuzeykent'te, gece yarısından sonra saat 01.00 sıralarında belediye hoparlöründen porno film yayını yapıldı.

Bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedilen belediye hoparlöründeki yayın sosyal medyada paylaşıldı. 51 saniyelik video, sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

BAŞKAN AÇIKLAMA YAPTI: FREKANSA GİRDİLER

Kentte sadece Kuzeykent Mahallesi'ndeki belediye hoparlöründen duyulan yayın ile ilgili Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Facebook hesabından açıklama yaptı. Başkan Babaş, "Belediyemiz anons sistemi frekanslarına girilerek yapılan ve Kuzeykent Mahallemizin belirli noktalarından duyulan ahlaksız provokasyonun kurumumuz ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Yapılan bu ahlaksız eylemin sorumluları ile ilgili olarak gereken yasal süreç en kısa sürede başlatılacak olup yaşanan bu durumdan ötürü kıymetli hemşehrilerimizden özür dileriz." dedi.

EMNİYET OLAYI ARAŞTIRIYOR

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de konuyla ilgili inceleme başlattı. Konuyu araştırdıklarını belirten Emniyet yetkilileri, "Belediye frekansına girmişler bizim tahnimiz. Sadece bir bölge çünkü. Belediye merkezi sistem olsa her tarafta olur. Frekans dalgasını yakalayan birisi istediği yayını yapıyor. Araştırmamızı yapıyoruz." dedi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Theresa May: Hasta ve ahlâksız bir terör saldırısı

Theresa May: Hasta ve ahlâksız bir terör saldırısı

35
ABD Irak'a 12 yılda 22 milyar dolarlık silah sattı

ABD Irak'a 12 yılda 22 milyar dolarlık silah sattı

29
Podolski Almanya Milli Takımı'na veda etti

Podolski Almanya Milli Takımı'na veda etti

0
Adam kaçıran fidyecilerin planını araç kamerası bozdu

Adam kaçıran fidyecilerin planını araç kamerası bozdu

11
Bıçaklanan polise ilk müdahale İngiliz bakandan

Bıçaklanan polise ilk müdahale İngiliz bakandan

11
CIA Ajanı Nixon'dan Saddam itirafları

CIA Ajanı Nixon'dan Saddam itirafları

15
ASELSAN'da 44 kişi FETÖ'den tutuklandı

ASELSAN'da 44 kişi FETÖ'den tutuklandı

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM