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Kastamonu'da belgede sahtecilik operasyonu: 100 gözaltı

Kastamonu merkezli 10 ilde sahte sağlık raporu düzenledikleri, resmi belgede sahtecilik yaptıkları ve devleti zarara uğrattıkları gerekçesiyle 100 kişi gözaltına alındı.

AA | 01.10.2018 - 21:09..
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Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında doktor, hemşire, sağlık çalışanlarının yanı sıra çeşitli iş kollarında çalışanların bulunduğu kişilere yönelik operasyon düzenledi.

10 İLDE OPERASYON

Ekipler tarafından, sahte sağlık raporu düzenledikleri, resmi belgede sahtecilik yaptıkları ve devleti zarara uğrattıkları gerekçesiyle Kastamonu, Ankara, İstanbul, Bartın, Kayseri, Muş, Sakarya, Erzincan, Muğla ve Tekirdağ'da 100 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahısların emniyetteki ifadelerinin sürdüğü öğrenildi.

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