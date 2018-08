Kastamonu'da bulaşıkçı olarak başladığı yerin sahibi oldu

Kastamonu’da 3 yıl önce bulaşıkçı olarak işe başladığı lokantayı 180 bin TL’lik icra borcu ile devralan kadın, işletmeyi 1 yıl içerisinde kâra geçirmeyi başardı. Eşinin bile inanmadığı kadın, devletten 1 kuruş destek almadan, tamamen veresiye çalışarak 2 kişiyle birlikte tüm borcu 1 yılda ödeyerek işletmenin sahibi oldu ve şu anda 4 kadına istihdam sağlıyor.

KAPANMA NOKTASINA GELDİ

Kastamonu’da 3 yıl önce bulaşıkçı olarak işe başladığı lokantayı 180 bin TL icra borcu ile devralan Hamide Sazak, 1 yıl içerisinde işletmeyi kâra geçirmeyi başardı. 2 çocuk annesi Hamide Sazak, çocuklarının geleceği için yıllarca çeşitli iş yerlerinde çalıştı. 2015 yılında bir lokantada bulaşıkçı olarak başlayan Hamide Sazak, zamanla çalıştığı iş yeri maddi sorunlarla kapanma noktasına geldi.

180 bin TL’lik icra borcu bulunan lokantayı devralmayı düşündü ama işletmeyi devralacak hiçbir maddi durumu yoktu. Eşi başta olmak üzere yakın çevresi 180 bin TL borcu bulunan lokantayı devraldığında üstesinden gelemeyeceğini, başaramayacağını düşündü ama Hamide Sazak yılmadı. 1 elemanla lokantanın başına geçen Hamide Sazak, aşçılıktan garsonluğa, temizlikten bulaşıkçılığa her işi kendisi yaptı. 180 bin TL’lik borcu 1 senede hatırla, gönülle veresiye olarak kapatan Hamide Sazak zamanla lokantayı kâra geçirdi.

KADINLARIN ÇALIŞTIĞI BİR YER HALİNE GELDİ

Yaz dönemlerinde çocuklarının da yanında çalıştığı Hamide Sazak, bir müddet sonra yanına 4 bayan eleman daha aldı ve işletmesini tamamen bayanların çalıştığı bir yer haline getirdi.

Türk kadınının istedikten sonra her işi başarabileceğine dikkat çeken Hamide Sazak, kadınların korkmadan iş yaşamına atılma çağrısında bulundu. Genelde erkeklerin ağırlıkta olduğu lokanta sektöründe adından söz ettiren Hamide Sazak’ın işletmesine çevre esnaflar ve vatandaşlar da büyük ilgi gösteriyor.

1 YILDA KÂRA GEÇTİ

2015 yılında bulaşıkçı olarak girdiği işletmeyi 180 bin TL borçla devraldığını söyleyen Hamide Sazak, “Lokantayı devraldığımda 180 bin TL borç vardı. Bu 180 milyar borcu ben, 1 eleman, bir de kendim olmak şartıyla 1 yıl içinde kapattım. Borcu kapatmadan önce bana herkes diyordu. 'Başaramazsın, yapamazsın.' Eşim başta olmak üzere herkes aynı şeyi söylüyordu. Ama ben mücadele ettim. Yılmadım ve başardım. Başaracağıma inanıyordum. Bütün Türk kadınları her işi başarabilir. Her işi yapabilir. Kadınlar evde televizyon başında beklemeyin. Ayaklarınızın üzerinde durmayı bilin. Şu an 4 tane elemanım var bayan. Bayan elemanla beraber çalıştığım için mekanımdan memnun oluyorum. Memnun olan müşterilerim var. Bayan olduğu için talep çok oluyor. 2 elemanla çalışırken tuvalet temizledim. Garsonluğunu yaptım. Alışverişine gittim. Yemeğini yaptım. Bulaşık yıkadım. Hepsini birlikte yaptım. Başaracağıma inanıyordum ve başlardım. 2015 yılında 180 milyar borç ile devralmış olduğum dükkana bulaşıkçılıkla başladım. Şu an bir yöneticisiyim, idarecisiyim. Kendimle gurur duyuyorum.” dedi.