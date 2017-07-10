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Kastamonu'da cinayet: CHP'li başkan ve oğlu tutuklandı

Ağlı ilçesinde bir kişinin evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesi sonrası, CHP İlçe Başkanı ile oğlu tutuklandı.

10.07.2017 - 23:08
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İlçeye bağlı Kağgirpınar Mahallesi'nde yaşayan Yücel Kara (30), gece saatlerinde evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, tüm müdahalelere rağmen Kara'yı kurtaramadı.

Kara'nın cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili CHP Ağlı İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Ç. (57) ile oğulları Gürkan Ç (27) ve G.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Küre adliyesine sevk edilen zanlılardan CHP Ağlı İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Ç. ile oğlu Gürkan.Ç, tutuklandı.

Hasan Hüseyin Ç'nin diğer oğlu G.Ç, serbest bırakıldı.

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