Kastamonu’da denizde giren iki kişi kayboldu

Kastamonu’nun Abana ilçesine ailesiyle birlikte Liman Mevkisine gelen Ağrı nüfusuna kayıtlı 16 yaşındaki İbrahim Çakmak ile Suriye uyruklu 21 yaşındaki Abdullah Elsellec, serinlemek için denize girdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Sıcaktan bunalarak serinlemek için denize giren ve inşaat işçisi oldukları öğrenilen İbrahim Çakmak ve Abdullah Elsellec, bir süre sonra gözden kaybolmaları üzerine aileleri tarafından çevredeki vatandaşlardan yardım istendi.

İhbar sonrası olay yerine gelen emniyet güçleri, denizden ve karadan drone destekli arama çalışmalarında herhangi bir bulguya rastlanmadı. Kayıp gençlerin bulunması için Liman Mevkiinde Abana İlçe Emniyet Amirliği, İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ile Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonundaki çalışmalar halen devam ediyor. Kayıp gençlerin ailesinin ise sahilde meraklı bekleyişleri sürüyor.

"KAÇAK BİR ŞEKİLDE DENİZE GİRİYORLAR"

Çevredeki vatandaşlar, ailenin uyarılmasına rağmen yasak olan bölgede denize girmeye başladıklarını belirterek, “Gençleri boğulurken gören bilen yok. Ama ikisi de kayıp. Bizlerde görmedik, ailesi de görmemiş. Biz, o bölgede ne kadar tedbir alsakta kaçak bir şekilde içeriye girip denize giriyorlar.

Yazı da asıldı, burada denize girilmediği yönünde ama yine de dinleyen yok. Şu ana kadar iki gençte denizden çıkmadı. Bizde, boğulduklarını değerlendiriyoruz. Plaj, bugün dalgalıydı. İnsanları çok kez uyardık. Dalgalı dedik, deniz kötü dedik ama insanlara ne yazık ki dinletemiyoruz. Yine de denize giriyorlar”