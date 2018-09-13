Kastamonu'da dolu araba camlarını kırdı

Akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak ve doluya hazırlıksız yakalananlar binalara sığındı, sürücüler araçlarını kapalı otoparklara çekmeye çalıştı.

Ceviz büyüklüğündeki dolu, bazı araçlarda hasara yol açtı.

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, alt katlardaki iş yerlerini su bastı.

"KORKU FİLMLERİNDEKİ GİBİ OLDU"

Yayalar yürümekte, sürücüler de araçlarıyla ilerlemekte zorluk yaşadı.

Kent sakinlerinden Özgür Coşkun, yağışın başladığı sırada dolmuşta olduğunu belirterek, "Dolmuşta ilerlerken bir anda patır kütür diye sesler gelmeye başladı. Dolmuşun içi adeta korku filmlerindeki gibi oldu. Ben daha önce bu kadar büyük dolu görmemiştim. Arabaların kaportaları zarar görürken camları kırıldı." diye konuştu.