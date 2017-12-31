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Kastamonu'da düğünde alacak-verecek kavgası

Kastamonu'da düğünde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

İHA | 31.12.2017 - 01:46..
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Kastamonu'da yapılan bir düğünde alacak verecek davasından tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda 3 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Kastamonu'da düğünde alacak-verecek kavgası

ALACAK-VERECEK TARTIŞMASI BIÇAKLI KAVGAYA DÖNDÜ

Alacak-verecek yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma, bir süre sonra yerini kavgaya bıraktı. Bıçaklı kavgada M.U. ağır yaralanırken, H.G. (42) ile O.Y. (18) hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, bıçaklı kavgada ağır yaralanan M.U. ile yaralı H.G.’yi Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırdı. Diğer yaralıya müdahale etmek isteyen ambulans ise, diğer grubun taşlı saldırısına uğradı. Taşların isabet ettiği ambulansın arka camları kırıldı.

Hafif yaralı O.Y., ambulansın camları kırık şekilde Özel Kastamonu Anadolu Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. M.U.’nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, kavgayı ayırmakta büyük güçlük emniyet güçleri, gruba biber gazıyla müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kastamonu'da düğünde alacak-verecek kavgası

AMBULANS TAŞLANDI

Yaralılara müdahale etmek isteyen ambulans ise taş yağmuruna tutuldu. Ambulansın camlarını kırıldı.

Kastamonu'da düğünde alacak-verecek kavgası




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