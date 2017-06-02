Kastamonu'da muhtarların kavgası kanlı bitti

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Celep Köyü'nde meydana geldi. Mevcut muhtar Hasan D. ile eski muhtar İsmail Öz, aralarındaki husumet nedeniyle köy meydanında tartışmaya başladı. Tarafların yakınlarının da dahil olduğu tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada kurşunların isabet ettiği eski muhtar İsmail Öz olay yerinde, oğlu Cemal Öz ise kaldırıldığı Taşköprü Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Muhtar Hasan D. ile Mehmet B. ve Sedat B. ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın ardından kalp krizi geçiren, ölen eski muhtar İsmail Öz'ün babası Cemal Öz de Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.