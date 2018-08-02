taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.543
USD
5,0661
EURO
5,8937
ALTIN
197,84
PETR
73,4200

Kastamonu'da fuhuş operasyonu

Kastamonu'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 7 kişi tutuklandı.

İHA | 02.08.2018 - 19:45..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Küre ilçesinde fuhuş yapıldığına dair ihbar üzerine Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Küre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri müşterek operasyon gerçekleştirdi.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda Y.C. isimli kadınla birlikte olduğu ileri sürülen M.A., A.Ç., N.B., C.B., S.Ç., R.K. ve A.C. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Küre Adliyesine sevk edilen şüphelilerden mağdur kadının eşi A.C. ile birlikte M.A., A.Ç., N.B., C.B., S.Ç. ve R.K. tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sibel Kekilli: Türk olduğum için daha az rol alıyorum

Sibel Kekilli: Türk olduğum için daha az rol alıyorum

301
Süleyman Soylu: ABD'deki tek malımız FETÖ'dür

Süleyman Soylu: ABD'deki tek malımız FETÖ'dür

441
CHP'de imza krizi çözüldü

CHP'de imza krizi çözüldü

116
ABD Senatosu'ndan F-35 için yaptırım kararı çıktı

ABD Senatosu'ndan F-35 için yaptırım kararı çıktı

343
Eşiyle ilişki yaşayan patronunu vurdu

Eşiyle ilişki yaşayan patronunu vurdu

102
Rize'de yollar göle döndü

Rize'de yollar göle döndü

116
Nedim Şener ABD'nin yaptırım kararını değerlendirdi

Nedim Şener ABD'nin yaptırım kararını değerlendirdi

59
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM