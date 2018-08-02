1 Şanlıurfa'da hasta yakınlarına 500 kişilik misafirhane Eyyübiye'de hasta yakını olan aşiretlerin konaklayabilmesi için 6 milyon liraya 50 odalı misafirhane yapıldı.

2 Doğu Karadeniz için yağış uyarısı Doğu Karadeniz'de kıyı şehirlerinde 36 saat boyunca şiddetli yağış beklendiği açıklandı.

3 Kastamonu'da fuhuş operasyonu Kastamonu'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 7 kişi tutuklandı.

4 Gomis Türkiye'de çok mutlu Geçtiğimiz sezon ligde attığı 29 golle rekorları alt üst eden Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Bu ülkede olduğum her gün için çok mutluyum" notunu düştü.

5 Day Day Baby ile anneliğe hazır olun Yaşamın en kutsal unsurlarından biri olan annelik, hamilelik sürecinde oldukça zahmetli bir hal alabiliyor. Day Day Baby uygulaması mobilize hayatımızda hamilelik sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor.

6 Şanlıurfa'da acı mesai: İsot Zengin yemek kültürüyle öne çıkan kentlerden Şanlıurfa'da, yöre halkının vazgeçilmezi isot, kavurucu sıcakta uzun ve zahmetli sürecin ardından hazırlanarak tezgahlardaki yerini alıyor.