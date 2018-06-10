Kastamonu'da iki katlı ahşap bina küle döndü

Kastamonu’nun Daday ilçesine bağlı Selalmaz Karacaağaç Köyünde henüz belirlenemeyen nedenle Süleyman Cinci’ye ait iki katlı ahşap binada yangın çıktı.





AHŞAP BİNA KISA SÜREDE ALEV ALDI

İhbar sonrası olay yerine giden Daday Belediye İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yetersiz kalması üzerine olay yerine Daday Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, Pınarbaşı ve Eflani Belediyelerine ait itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Köylülerinde söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucunda diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınabildi. Yangında, iki katlı ahşap bina tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrası jandarma ekipleri, incelemelerde bulundu.