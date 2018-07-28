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Kastamonu'da kaza: 6 aylık bebek ile 10 kişi yaralandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde minibüs ile otomobil kaza yaptı. Trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

DHA | 28.07.2018 - 01:43..
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Kaza İnebolu-Doğanyurt Karayolu'nun Taşburun Köyü mevkisinde meydana geldi. Ömer Özkaya idaresindeki minibüs ile Vedat Şahin kontrolündeki otomobil çarpıştı.

Kastamonu'da kaza: 6 aylık bebek ile 10 kişi yaralandı

YARALILAR ARASINDA 6 AYLIK BEBEK VAR

Kazada minibüs şoförü Ömer Özkaya ile minibüste bulunan Ayşe Özkaya (52), Semanur Özkaya (16), Aycan Özkaya (20), Aydan Özkaya (20) Şengül Delioğlu (48), Serap Delioğlu (24) ile otomobil sürücüsü Vedat Şahin (39) Oğuzhan Şahin (22), Kader Şahin (42) Yiğit Ekrem Şahin (11) ve 6 aylık bebek Yaman Asaf Şahin yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılarak İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Kader Şahin, sedye ile ambulansa bindirildikten sonra 6 aylık bebeğinin sağlık durumunu sorarak yanına getirilmesini istedi.

Bunun üzerine sağlık görevlileri durumu iyi olan bebeği annesinin yanına getirerek gösterdi. Kader Şahin, oğlunun durumunu gördükten sonra sakinleşti.

Kastamonu'da kaza: 6 aylık bebek ile 10 kişi yaralandı

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