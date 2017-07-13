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Kastamonu'da kaza yapan araç alev aldı: 2 yaralı

Aynı yönde giden otomobille çarpıştıktan sonra bariyerlere çarpıp alev alan araçtaki 2 kişi yaralandı.

13.07.2017 - 10:47
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Hasan Kabadayı'nın kullandığı 37 RE 199 plakalı otomobil, aynı yöne giden Ferhat Uçar yönetimindeki 37 BC 041 plakalı otomobil ile çarpıştı.

OTOMOBİL YANMAYA BAŞLADI

Kabadayı'nın otomobili savrulup bariyerlere çarparak durdu. Yaralanan sürücü Kabadayı ile yanında bulunan Semra Büyük, araçtan çıkarken, LPG'li otomobil alev aldı.

Kastamonu'da kaza yapan araç alev aldı: 2 yaralı

2 YARALI

Gelen itfaiye ekipleri araçtaki yagını söndürdü. Büyük oranda yanan otomobil kullanılmaz hale geldi. Yaralanan 2 kişi Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kastamonu'da kaza yapan araç alev aldı: 2 yaralı

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