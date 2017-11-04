Kastamonu'da kaza yapan otobüsten 127 kaçak çıktı

Akşam saatlerinde Ali Rıza K. yönetimindeki otobüs, henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobille çarpıştı. Maddi hasarın meydana geldiği kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, otobüste bulunan yolcuların ülkeye kaçak yollarla girdiklerini belirledi. Kamerun, Pakistan ve Afganistan uyruklu 127 kaçak, ilçedeki spor salonuna götürüldü.

Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesi'nden ülkeye giriş yapan aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu kaçakların İstanbul'a gitmek için yola çıktıkları, buradan da Avrupa ülkelerine gitmek istedikleri tespit edildi.

Spor salonunda sağlık kontrolünden geçirilen kaçaklar, yapılacak işlemlerin ardından Kastamonu Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.





