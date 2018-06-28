Kastamonu'da komşusunu yaralayan kişiye 9 yıl hapis

12 Temmuz 2015 tarihinde Taşköprü'de meydana gelen olay hakkında karar verildi. Niyazi Yılmaz ile Muhammed Y. arasında tarladan geçme mevzusu yüzünden çıkan tartışmada silahlar ateşlendi.

"PİŞMANIM" DEDİ YETMEDİ

Tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine Niyazi Yılmaz, tabancayla Muhammed Y.’ye ateş ederek yaraladı. Olay sonrası tutuklanan ve hakkında "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşımak" suçlarından Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan Niyazi Yılmaz, Yargıtay’ın bozma kararında tekrar hakim karşısına çıktı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde daha önceden görülen davalarda kasten adam öldürmeye teşebbüsten 6 yıl 6 ay, ruhsatsız silah taşıdığı gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Niyazi Yılmaz’ın cezasını Yargıtay Ceza Dairesi, az bulduğu gerekçesiyle bozdu. Bunun üzerine tekrar hakim karşısına çıkan Niyazi Yılmaz, duruşmada böyle bir olayın yaşanmasından dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Çok pişmanım" dedi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Tahliyesini talep eden Yılmaz, "Pişmanım. Mecbur kaldım, zor duruma düştüm. Üç senedir tutukluyum. Meşru müdafaa sınırları içinde hareket ettim." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 8 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı.

Öte yandan Yargıtay tarafından "ruhsatsız silah taşımak" suçundan onanmış 1 yıl 3 ay hapis cezası ile toplam 9 yıl 8 ay 7 gün hapse mahkum edilen Yılmaz’ın tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.