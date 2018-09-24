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Kastamonu'da köyde yangın, 9 ev ve bir ahırı kül etti

Araç ilçesindeki Köklüdere köyünde meydana gelen yangında 9 ev ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi.

DHA | 24.09.2018 - 04:50..
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Bir evde henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangında alevler bitişikteki evlere de sıçradı. Köylülerin müdahalesine rağmen mahalle bir anda alev topuna dönüştü.

İhbar üzerine Araç Belediyesi ile ilçe Orman itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Ekiplerin müdüheleleri sonrası köydeki yangın kontrol, ormanlık alana sıçramadan altına alınırken, 9 ev ile 1 ağır tamamen kül oldu. Yangında can kaybı ve yaralanan olmadı.

Kastamonu'da köyde yangın, 9 ev ve bir ahırı kül etti

KAYMAKAM GÖRMÜŞ: "9 EV VE 1 AHIR YANDI"

Araç ilçe  Kaymakamı Mustafa Görmüş yaptığı açıklamada, yangının henüz belirlenemeyen bir evden başladığını, çıkış sebebinin yapılacak incelemeler sonrası belli olacağını belirterek, "Akşam saatlerinde başlayan yangın sonrası 9 ev ve 1 ahır yandı. Yangın tamamen kontrol altına alındı" dedi.

Kastamonu'da köyde yangın, 9 ev ve bir ahırı kül etti

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