Kastamonu'da mahallenin ortasına uçak yerleştirildi

Belediye tarafından satın alınan uçak Aktekke Mahallesi'nde bulunan Veli Efendi Camii'nin yanındaki boş alana yerleştirildi.

Önce 'Uçak kafe' olarak planlanan uçağın, daha sonra çocukların eğitim alanı olarak kullanılmasına karar verildi.

KÜTÜPHANE VE EĞİTİM ALANLARI OLUŞTURULDU

Bu kapsamda uçağın içinde kütüphane ve eğitim alanları oluşturuldu. Uçağın etrafı da çevre düzenlemesi yapıldıktan sonra çay bahçesi olarak kullanılacak.

ÇOCUKLARA UÇUŞ EĞİTİMİ VERİLECEK

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, çevre düzenlemesi çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Başkan Babaş, şöyle dedi: "Uçakta çocuklar için uçuşla ilgili eğitimler verilecek. Sinevizyon gösterisi olacak. Kütüphane yer alacak. Çevrede de insanlar dinlenebilecek, çocuklar eğlenebilecek."

Mahallenin orta kısmında bulunan caminin yanına yerleştirilen uçak, şimdiden ilgi gördü. Aktekke Mahallesi Muhtarı Yücel Aşam, uçağın mahallelerine konulması ile birlikte fotoğraf çektirmek için çok sayıda kişinin geldiğini söyledi.

Aşam, "Uçak projesi henüz faaliyete geçmedi ancak şimdiden mahallemizde bir yoğunluk oldu. Özellikle çocuklarımızın ve yaşlılarımızın ilgisini çekiyor. Buraya ziyarete gelenler fotoğraf çektiriyorlar. Çalışmaların tamamlanmasının ardından çocuklarımızın vakit geçirebileceği bir alan olmasını bekliyoruz." dedi.