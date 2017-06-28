Kastamonu'da otomobil cenaze aracına çarptı: 1 ölü

Öğle saatlerinde ilçe merkezinde meydana gelen kazada, Karabük'ten İstanbul yönüne giden sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 67 FC 477 plakalı cenaze aracı, karşı yönden gelen İsmail Parlak yönetimindeki 37 HE 127 plakalı otomobille çarpıştı.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ, SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobil hurdaya dönerken boş olan cenaze aracı da yol kenarına savrularak toprak alana çarptı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü İsmail Parlak, 112 Acil ekibi tarafından kaldırıldığı Araç Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Cenaze aracının sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.