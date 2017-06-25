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Kastamonu'da yangın: 3 yaralı

Araç ilçesinde 3 evin kullanılamaz hale geldiği yangına müdahale sırasında 3 kişi yaralandı

25.06.2017 - 22:36
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İlçeye bağlı Muratlı köyünde Muzaffer Oktay'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki Ekrem Oktay ile Hidayet Candan ve Ali Candan'ın birlikte kaldığı evlere de sıçradı.

Yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan Yetare, Ahmet ve İlhan Oktay, müdahale sırasında yaralandı. Vücutlarında yanıklar oluşan yaralılar, ambulanslarla Araç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

 

Vatandaşların ihbarıyla köye gelen Araç Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Uzun süren çalışmaların ardından söndürülen yangında, 3 ev kullanılamaz hale geldi.



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