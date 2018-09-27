Kastamonu'da yangın: 8 ev, 1 ahır yandı

Sabah saatlerinde Küre'ye bağlı İğdir köyü Curalar Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Güner'e ait ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

8 EV VE 1 AHIR KÜL OLDU

Yangın kısa sürede büyüyerek birbirine bitişik 7 ev ile bir ahıra sıçradı. Paniğe neden olan yangın sonrası köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına Küre, İnebolu, Devrekani, Seydiler ilçe belediyeleri ile Orman İşletme Müdürlüklerine ait itfaiye ekipleri müdahale etti.

ÖLEN VE YARALANAN YOK

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, evler kullanılmaz hale geldi. Ölen ve yaralanın olmadığı yangında kullanılmaz hale gelen 5 evin, yazın köylerine gelen ve İstanbul'da yaşayan ailelere ait olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.













