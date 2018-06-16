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Kastamonu'da yaralı karacaya avcı kulübü sahip çıktı

Bozkurt ilçesinde yaralı olarak bulunan karaca yavrusu koruma altına alındı.

AA | 16.06.2018 - 07:26..
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İlçenin Şeyhoğlu köyünden yakınlarına bayram ziyaretinde bulunmak için yola çıkan Mesut Altıntaş, köy yolunda yatan bir karaca yavrusu olduğunu fark etti.

Hayvanın yaralı olduğunu gören Altıntaş, karacayı ilçe merkezindeki Bozkurt Avcılar Kulübü'ne götürdü.

Kastamonu'da yaralı karacaya avcı kulübü sahip çıktı

"HAREKET EDEMİYORDU, KORKMUŞTU"

Altıntaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, koruma altına alınan karaca yavrusunu yol ortasında gördüğünde çok şaşırdığını belirtti. Altıntaş, "Minik karaca yuvarlanarak yola düşmüş, üzerinde kan vardı, hareket edemiyordu, korkmuştu. Aracımıza alıp ilçe merkezine getirdik ve kulübe teslim ettik." dedi.

Kastamonu'da yaralı karacaya avcı kulübü sahip çıktı

TEDAVİ EDİLİP DOĞAYA SALINACAK

Bozkurt Avcılar Kulübü Başkanı Ahmet Yücel de karacanın yaklaşık bir hafta önce doğduğunu tahmin ettiklerini dile getirerek, "Yaralı karacaya hemen gereken müdahaleyi yaptık, ilk tespitimize göre vücudunda kırık çıkık yok. Kastamonu Milli Parklar Müdürlüğü ile irtibata geçtik. Karacayı birkaç gün koruma altında tutup yeniden doğaya bırakacağız." diye konuştu.

Kastamonu'da yaralı karacaya avcı kulübü sahip çıktı

Kastamonu'da yaralı karacaya avcı kulübü sahip çıktı

Kastamonu'da yaralı karacaya avcı kulübü sahip çıktı

Kastamonu'da yaralı karacaya avcı kulübü sahip çıktı

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